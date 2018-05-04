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Полицейский пообещал дождаться смерти женщины, дождался и пошел под суд
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Полицейский пообещал дождаться смерти женщины, дождался и пошел под суд 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, проигнорировавшей заявление женщины об угрозах убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков поругался с бывшей подругой, в результате чего избил ее до смерти. До этого женщина вызвала полицейских, которые не восприняли всерьез угрозы мужчины и уехали.
За 40 минут до убийства женщина снова позвонила в полицию и просила о помощи. С ней разговаривала старший участковый орловской полиции, майор Наталья Башкатова, которая заявила, что не поедет на вызов. «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте», — ответила тогда сотрудница полиции.
Следствие установило, что обвиняемая, чье имя не называется, «не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, не доставила его в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел — совершить убийство сожительницы».
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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