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Крышевал автостоянку: в Самаре подполковник ФСБ обжалует приговор за мошенничество
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Крышевал автостоянку: в Самаре подполковник ФСБ обжалует приговор за мошенничество 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Поволжский окружной военный суд поступила апелляция от бывшего подполковника ФСБ Александра Молчанова. Он обжаловал приговор за мошенничество.
По версии следствия, бывший военный за денежное вознаграждение закрывал глаза на работу незаконной автостоянки. Он убедил владельца парковки, что сможет повлиять на работу правоохранителей, но реальных возможностей у него не было. Первоначально ему вменяли покушение на дачу взятки и мошенничество, однако во время судебного заседания гособвинитель попросил изменить статью, по которой обвиняли подполковника.
— 13 апреля Самарский гарнизонный военный суд признал 42-летнего военнослужащего виновным в двух эпизодах мошенничества, — пояснили представители ведомства. — Его приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Теперь уголовное дело рассмотрят в суде высшей инстанции.
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