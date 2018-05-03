Экс-глава Тункинского района в Бурятии признался в хищении муниципального имущества

УЛАН-УДЭ , 3 мая. / ТАСС /. Бывший глава Тункинского района Бурятии Андрей Самаринов признался в хищении муниципального имущества — земельных участков и строений местных здравниц. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональном Следственном управлении СКР.

Чиновника задержали 28 апреля, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, Самаринов в период осуществления полномочий главы района решил похитить муниципальное имущество — земельный участок и три строения здравницы, расположенной в местности Вышка.

"Бывший чиновник признал свою вину в мошенничестве и дал подробные показания об обстоятельствах хищения муниципального имущества. Более того, Самаринов сообщил о своей причастности к еще одному факту мошенничества: по данным следствия, по схожей схеме путем передачи в уставной капитал ряда подконтрольных компаний им был похищен муниципальный земельный участок в местности «Нилова Пустынь» с расположенными на нем целебными источниками", — сообщили в ведомстве.

Эти действия были совершены в 2014-2015 гг. путем занижения оценки муниципального имущества и передачи его в уставной капитал подконтрольной фирмы под видом муниципального партнерства для проведения якобы реновации местных здравниц.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.