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Экс-глава Тункинского района в Бурятии признался в хищении муниципального имущества
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Экс-глава Тункинского района в Бурятии признался в хищении муниципального имущества 

ТАСС 36 минут назад
Фото: БайкалФинанс
УЛАН-УДЭ, 3 мая. /ТАСС/. Бывший глава Тункинского района Бурятии Андрей Самаринов признался в хищении муниципального имущества — земельных участков и строений местных здравниц. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональном Следственном управлении СКР.
Чиновника задержали 28 апреля, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, Самаринов в период осуществления полномочий главы района решил похитить муниципальное имущество — земельный участок и три строения здравницы, расположенной в местности Вышка.
"Бывший чиновник признал свою вину в мошенничестве и дал подробные показания об обстоятельствах хищения муниципального имущества. Более того, Самаринов сообщил о своей причастности к еще одному факту мошенничества: по данным следствия, по схожей схеме путем передачи в уставной капитал ряда подконтрольных компаний им был похищен муниципальный земельный участок в местности «Нилова Пустынь» с расположенными на нем целебными источниками", — сообщили в ведомстве.
Эти действия были совершены в 2014-2015 гг. путем занижения оценки муниципального имущества и передачи его в уставной капитал подконтрольной фирмы под видом муниципального партнерства для проведения якобы реновации местных здравниц.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Тункинский район расположен в западной части Бурятии, известен своей уникальной природой — хребтами Восточных Саян, минеральными источниками. На территории муниципального образования расположено несколько здравниц, в также Тункинский национальный парк, охраняемый ЮНЕСКО.
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