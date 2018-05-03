За незаконную выдачу кредитов белгородцу грозит пять лет колонии

Возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя Белгорода , сообщает пресс-служба областного УМВД . Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, злоумышленник арендовал офис в Белгороде. Он на протяжении полугода предлагал клиентам оформить займ под залог недвижимости. При этом документов о регистрации в качестве юридического лица у мужчины не было. Затем подозреваемый переоформлял квартиры белгородцев на себя и продавал их. Сумма извлеченного им дохода превысила девять миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.