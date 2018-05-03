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Главу нижегородского департамента строительства задержали за взятку
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Главу нижегородского департамента строительства задержали за взятку 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главу департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева задержали за взятку в 6,5 миллиона рублей, за которые он обязался «помочь» получить крупный госконтракт при строительстве детского сада, говорится в сообщении регионального СК РФ.
"Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, подозреваемого в совершении преступления по статье «получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании помощь в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» в одном из районов Нижнего Новгорода за взятку в 6,5 миллиона рублей. Затем подозреваемый попросил членов комиссии аукциона признать эту заявку действительной, зная, что она не соответствует необходимым требованиям, отмечает СК.
По результатам аукциона со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму более 130,5 миллиона рублей. Позднее, 2 мая 2018 года в одном из городских автосалонов подозреваемый получил от директора строительной фирмы последнюю часть взятки в размере 800 тысяч рублей, при получении этих средств чиновник был задержан, заявляет следствие.
"Противоправные действия подозреваемого пресечены в результате совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ по Нижегородской области", — информирует СК.
В ближайшее время в отношении обвиняемого изберут меру пресечения.
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