СК назначил дополнительные экспертизы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«Председатель Следственного комитета лично контролирует работу следственной группы и регулярно встречается с потерпевшими по уголовному делу. В частности, по результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям», — приводятся на сайте СК слова Петренко.
Она отметила, что к проведению экспертиз привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.