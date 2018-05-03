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Бездомный попал в реанимацию после нападения неизвестного на севере Москвы
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Бездомный попал в реанимацию после нападения неизвестного на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Бездомного доставили в реанимацию после нападения неизвестного в столичном районе Сокол, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«Утром 2 мая в беседке жилого дома на Волоколамском шоссе был обнаружен гражданин без определенного места жительства. Мужчину с колото-резаными ранениями тела доставили в больницу, он находится в реанимационном отделении», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что ранения потерпевшему нанес неизвестный, использовавший в качестве оружия неустановленный предмет. По данному факту в МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Устанавливается личность подозреваемого.
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