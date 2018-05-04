Мэра Нового Ургала осудили за махинации с квартирами

Хабаровском крае выслушал приговор экс-глава администрации Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района Анатолий Панов . Бывший чиновник за 11 преступлений по статье «Превышение должностных полномочий» наказан условным сроком в три года лишения свободы, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СК РФ . Напомним, Анатолия Панова задержали 21 ноября 2016 года, в доме и на его рабочем месте были проведены обыски. Позже следователи сообщили, что ущерб от действий мэра Нового Ургала оценён в 8,5 млн рублей.

— Глава администрации передал по договорам социального найма 11 квартир жителям поселка, которые не являлись малоимущими или нуждающимися в жилых помещениях, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы краевого управления СК РФ Илья Гудков . — Граждане эти квартиры приватизировали и стали их собственниками.

В Новом Ургале в очереди на получение жилья в ноябре 2016 года числилось 168 человек, в том числе 20 инвалидов, 11 многодетных семей, 5 сирот, 41 мать-одиночка, 1 труженик тыла. В ходе следствия Анатолий Панов вину в превышении полномочий не признал.