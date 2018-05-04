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Мэра Нового Ургала осудили за махинации с квартирами
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Мэра Нового Ургала осудили за махинации с квартирами 

Хабаровский край сегодня 39 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае выслушал приговор экс-глава администрации Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района Анатолий Панов. Бывший чиновник за 11 преступлений по статье «Превышение должностных полномочий» наказан условным сроком в три года лишения свободы, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СК РФ. Напомним, Анатолия Панова задержали 21 ноября 2016 года, в доме и на его рабочем месте были проведены обыски. Позже следователи сообщили, что ущерб от действий мэра Нового Ургала оценён в 8,5 млн рублей.
— Глава администрации передал по договорам социального найма 11 квартир жителям поселка, которые не являлись малоимущими или нуждающимися в жилых помещениях, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы краевого управления СК РФ Илья Гудков. — Граждане эти квартиры приватизировали и стали их собственниками.
В Новом Ургале в очереди на получение жилья в ноябре 2016 года числилось 168 человек, в том числе 20 инвалидов, 11 многодетных семей, 5 сирот, 41 мать-одиночка, 1 труженик тыла. В ходе следствия Анатолий Панов вину в превышении полномочий не признал.
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