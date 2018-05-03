Ещё
В Шабровском неизвестные украли из магазина банкомат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шабровском неизвестные украли из магазина банкомат 

Уралинформбюро 51 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
По неподтвержденным данным, в устройстве находилось около миллиона рублей.
"Преступление было совершено еще 26 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется розыск злоумышленников", — сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.
Фото: Анжела Нурисламова/vk.com/incekb
По словам очевидцев, это единственный в поселке банкомат. Ранее его неоднократно пытались взломать. На этот раз злоумышленники пошли на отчаянный шаг — разбили стекло и вытащили устройство.
Уралинформбюро: последние новости
"Приморские партизаны" получили 103 года строгого режима Из российских колоний вышли пятеро смертников Екатеринбуржец расправился с экс-супругой и сдался полиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому29
В Лондоне в толпе прогремел взрыв33
Абрамович предстал перед швейцарским судом81
Крым совершил рывок вперед54
РФ объяснила отказ от встречи с британцами161
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
03:50
Банки начали переводить деньги на карты по-новому
Личный счет
01:06
Безработных могут заставить платить за медстраховку
Личный счет Общество
01:16
Названа причина смерти Мулермана
Шоу-бизнес
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
05:30
Кудрин вернется во власть
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение