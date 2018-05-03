В Шабровском неизвестные украли из магазина банкомат

По неподтвержденным данным, в устройстве находилось около миллиона рублей.

Фото: Анжела Нурисламова/vk.com/incekb

По словам очевидцев, это единственный в поселке банкомат. Ранее его неоднократно пытались взломать. На этот раз злоумышленники пошли на отчаянный шаг — разбили стекло и вытащили устройство.