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Источник: в Москве в результате инцидента со стрельбой погиб человек
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Источник: в Москве в результате инцидента со стрельбой погиб человек 

RT на русском 12 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В центре Москвы в результате, как предполагается, ножевого ранения в ходе драки со стрельбой погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Щепкина.
«Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых», — рассказал собеседник агентства.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта, не уточнив число погибших и пострадавших.
«По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на севере Москвы мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры.
Также URA.RU передавало, что суд вынес приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи в Челябинске.
RT на русском: последние новости
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