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Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже норвежца
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Суд в Москве продлил арест норвежца Берга по делу о шпионаже 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский районный суд продлил до 5 августа арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Берга меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца, до 5 августа 2018 года", — сказала судья.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).
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