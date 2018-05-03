Суд рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-президента «Росгосстраха»

Ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Защита просит смягчить меру пресечения.

Хачатуров обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Как пояснил РИА Новости адвокат его брата Алексей Мельник , арестованному предъявлено обвинение в растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха». «Это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же. Он не признает вину и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало», — заявил адвокат.