Суд рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-президента «Росгосстраха» 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате денежных средств одной из входящих в структуру этого страхового общества компаний, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Защита просит смягчить меру пресечения.
Хачатуров обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Как пояснил РИА Новости адвокат его брата Алексей Мельник, арестованному предъявлено обвинение в растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха». «Это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же. Он не признает вину и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало», — заявил адвокат.
Бывший президент группы компаний «Росгосстрах» и брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела.