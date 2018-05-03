Акционера Росгосстрах-банка оставили дома

Суд оставил под домашним арестом акционера Росгосстрах-банка

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказала судья.

Защита обвиняемой просила суд изменить ей меру пресечения на подписку о невыезде, а в случае невозможности принять такое решение, то разрешить Клепальской ежедневные прогулки, которые позволили бы ей отвозить и забирать из школы ребенка.

"На нее не наложены ограничения, то есть она может пользоваться мобильной связью, интернетом. Поэтому не разрешать ей прогулки, так как она может повлиять на свидетелей, — абсурдно", — сказал адвокат фигурантки.

Клепальской, как и бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Сергею Хачатурову, предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Следствие ведет Следственное управление ФСБ России

Клепальская содержится под домашним арестом в столичной квартире на Мичуринском проспекте. Хачатуров — в СИЗО . Мера пресечения обоим установлена до 16 июня.

Как ранее пояснил РИА Новости адвокат брата Хачатурова, в обвинении идет речь о растрате денег одной из организаций, входящих в структуру "Росгосстраха".

"Это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же. Он не признает вину и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало", — заявил адвокат.