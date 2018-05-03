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Сотрудники МВД прокомментировали сообщение о конфликте между жителями Новой Москвы
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Сотрудники МВД прокомментировали сообщение о конфликте между жителями Новой Москвы 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее появилась информация, что в поселке Московский несколько человек получили ранения в ходе конфликта.
Сотрудники полиции в поселке Московский Новой Москвы выясняют обстоятельства конфликта между жителями, который привел к применению оружия и травмированию трех человек.
Как сообщили «ВМ» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, по факту конфликта между гражданами в Новой Москве проводится проверка и розыск скрывшихся с места подозреваемых.
— Сегодня в 19:17 на службу «02» поступило сообщение о конфликте между гражданами у дома 1 по ул. Солнечная в поселке Московский. По предварительным данным, в результате инцидента трое его участников получили ранения от своих оппонентов, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Представитель главного управления столичного МВД уточнил, что для установления обстоятельств происшествия проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемых в причинении телесных повреждений госпитализированным гражданам.
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