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Приезжего за ложное сообщение о теракте в кафе задержали в Москве
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Приезжего за ложное сообщение о теракте в кафе задержали в Москве 

РИАМО 46 минут назад
В Москве задержали 56-летнего приезжего, который позвонил в полицию с сообщением о том, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы якобы готовится теракт, а его удерживают в заложниках, сообщает в среду ТАСС.
«Неизвестный сообщил в полицию, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы, 1, якобы готовится теракт, а самого заявителя якобы удерживают в заложниках. По подозрению в совершении звонка полицейские задержали 56-летнего уроженца Абхазии, в настоящее время проживающего в Сочи», — говорится в сообщении.
Задержанный признался в совершении звонка с ложной угрозой. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
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