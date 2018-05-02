Приезжего за ложное сообщение о теракте в кафе задержали в Москве

Москве задержали 56-летнего приезжего, который позвонил в полицию с сообщением о том, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы якобы готовится теракт, а его удерживают в заложниках, сообщает в среду ТАСС «Неизвестный сообщил в полицию, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы, 1, якобы готовится теракт, а самого заявителя якобы удерживают в заложниках. По подозрению в совершении звонка полицейские задержали 56-летнего уроженца Абхазии , в настоящее время проживающего в Сочи », — говорится в сообщении. Задержанный признался в совершении звонка с ложной угрозой. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.