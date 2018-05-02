Приговор по делу о наезде грузовика на людей в Стокгольме в 2017 году вынесут 7 июня 

СТОКГОЛЬМ, 2 мая. /ТАСС/. Окружной суд шведской столицы 7 июня вынесет приговор по делу о наезде грузовика на людей в апреле 2017 года в центре Стокгольма. Как сообщило агентство ТТ, об этом в среду по завершении слушаний сообщил судья окружного суда.
"Приговор будет объявлен 7 июня. Обвиняемый Рахмат Акилов останется до вынесения вердикта в тюрьме", — приводит его слова агентство.
7 апреля 2017 г. выходец из Узбекистана Рахмат Акилов на угнанном грузовике совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. Пять человек погибли, 10 пострадали. Акилов признался в совершении преступления.
Обвинение требует пожизненного заключения для исполнителя теракта с последующей депортацией и пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.
После почти 9 месяцев следствия 30 января прокуратура обвинила Акилова в совершении теракта, попытке совершения теракта и создании угрозы безопасности. Следствие установило, что Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. Заседания по делу о теракте начались 13 февраля.