Мошенницы обокрали московскую пенсионерку на 2,5 млн рублей

Две женщины, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, проникли в квартиру пенсионерки на улице Винницкая в столице и украли валюту и цепочку на общую сумму 2,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

«От пенсионерки 1933 года рождения, проживающей по адресу: улица Винницкая, 15, поступило заявление о том, что 27 апреля в 16:00, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, к ней в квартиру вошли две неизвестные женщины, после ухода которых заявительница обнаружила отсутствие денежных средств в шкатулке», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проверки было установлено, что неизвестные тайно похитили 40 тысяч долларов США и золотую цепочку. Материальный ущерб составил около 2,519 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.