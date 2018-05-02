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Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении бывшего главы МВД
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Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении бывшего главы МВД 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил следователям генпрокуратуры проводить досудебное расследование в рамках уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры Украины.
"Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В. Захарченко", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.
По данным ведомства, Захарченко подозревают в том, что действовавшие по его приказу правоохранители превысили служебные полномочия во время митингов в центре Киева в феврале 2014 года, что привело к массовым жертвам.
По закону, органы следствия обязаны отдельно просить у суда разрешения на заочное досудебное следствие и заочный суд над фигурантами дела в случае невозможности обеспечить их присутствие на процессе.
В конце апреля на пресс-конференции в Москве Виталий Захарченко заявил, что вывез с Украины в РФ документы по поводу госпереворота в феврале 2014 года и расстрелов на майдане, и пообещал передать их суду.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.
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