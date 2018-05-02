У главного вокзала Воронежа задержали двух мужчин с автоматом 

Оружие отправили на экспертизу. У железнодорожного вокзала «Воронеж-1» в ночь на среду, 2 мая, задержали двоих молодых мужчин, один из которых был вооружён автоматом. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Полицию вызвали очевидцы, увидевшие, как нетрезвые мужчины размахивают оружием. Как отметили в МВД, выстрелов из автомата произведено не было. Оружие, по предварительным данным, было пневматическим. Пока автомат отправили на экспертизу. Задержанными оказались жители Воробьёвского района. Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. В конце апреля во дворе дома №83 на улице Владимира Невского пьяная компания устроила стрельбу. Как ранее рассказали правоохранители в беседе с «Вести-Воронеж», три автоматные очереди были произведены из автомата Калашникова с пятого этажа здания. Оружие охолощённое, было заряжено пиропатронами. По словам экспертов, подобная техника может нанести серьёзный вред человеку только с близкого расстояния. Правоохранители задержали трёх человек — хозяина квартиры, который назвался бизнесменом и членом Торгово-промышленной палаты Воронежской области Иваном Колтуновым, а также двух его гостей — неизвестных девушку и мужчину. Кто именно из них стрелял — пока не установлено. Полиция проводит проверку.