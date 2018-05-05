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Уголовное дело заведено против сотрудников одного из операторов такси в Москве
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Уголовное дело заведено против сотрудников одного из операторов такси в Москве 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Как рассказал источник РБК, дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг заведено в отношении пяти человек. Речь идёт о сотрудниках службы безопасности таксомоторной компании ООО «АСАП ТК».
Установлено, что сотрудники брали с водителей деньги по собственной инициативе без ведома руководства компании. Ежедневно они получали по 2-3 тысячи рублей с таксистов, у которых не было документов. Отмечается, что взятки перечислялись банковскими переводами.
Фамилии подозреваемых не раскрываются. Трое из пятерых объявлены в федеральный розыск, их местонахождение не установлено.
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