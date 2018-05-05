Уголовное дело заведено против сотрудников одного из операторов такси в Москве

Как рассказал источник РБК , дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг заведено в отношении пяти человек. Речь идёт о сотрудниках службы безопасности таксомоторной компании ООО «АСАП ТК».

Установлено, что сотрудники брали с водителей деньги по собственной инициативе без ведома руководства компании. Ежедневно они получали по 2-3 тысячи рублей с таксистов, у которых не было документов. Отмечается, что взятки перечислялись банковскими переводами.

Фамилии подозреваемых не раскрываются. Трое из пятерых объявлены в федеральный розыск, их местонахождение не установлено.