В Париже воры на велосипеде обокрали ювелирный бутик

Группа злоумышленников сумела на велосипеде вывезти из ювелирного магазина в центре Парижа украшения на сумму 300 тысяч евро, сообщает во вторник газета Point.

По данным издания, ограбление бутика на улице Сэн-Пэр произошло в ночь на понедельник. Злоумышленники взломали дверь и собрали значительное число колец, подвесок и браслетов, прежде чем сработала сигнализация.

Как пишет газета, воры в спешке покинули бутик, поэтому оставили "все свои инструменты" на месте преступления.

"Однако они не забыли свою добычу на сумму около 300 тысяч евро", — сообщили изданию источники.

С места преступления воры скрылись на велосипедах, сумев увезти на них украденные украшения.

"Данный вид транспорта безусловно позволил им остаться незамеченными", — поясняет газета.