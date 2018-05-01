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Задержан 15-летний игроман, убивший девушку в Кузьминках
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Задержан 15-летний игроман, убивший девушку в Кузьминках 

BFM.RU 7 минут назад
Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы, сообщает портал «Вести.Ru», ссылаясь на столичное управление СК РФ.
Вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резаные ранения девушке 1996 года рождения, и она скончалась на месте.
Трагедия произошла после того, как студентка одного из столичных вузов сняла деньги в банкомате. Однако если подросток и хотел ее ограбить, то не сделал этого. Вероятно, его кто-то спугнул. В кошельке у жертвы нашли нетронутыми 40 тысяч рублей.
Как пишет телеграм-канал «112», 15-летний Алексей М. оказался зависимым от компьютерных игр и сам признался, что думал, как перенести «игру в реальность».
Когда утром 1 мая в квартиру его родителей пришли полицейские, подросток играл на компьютере.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
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