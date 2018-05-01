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На Украине возбудили дело после нападения на экс-главу Правого сектора*
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На Украине возбудили дело после нападения на экс-главу Правого сектора* 

РИА Новости 34 минуты назад
КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения в Одессе на бывшего руководителя областной организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Стерненко во вторник сообщил о нападении на него, а также опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания нападавшего.
"О покушении на активиста Сергея Стерненко. Задержаны два человека", — сообщил Головин на своей странице в Facebook.
По его словам, один человек был задержан недалеко от места совершения преступления, второй — позднее по ориентировке. Кроме того, правоохранители обнаружили транспортное средство, на котором, вероятно, передвигались задержанные.
"Проводятся следственные действия, изъято видео с камер наблюдения, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство (дело — ред.) по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство — ред.) УК", — отметил Головин.
В свою очередь советник руководителя полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что один из задержанных был ранее судим. «Активист получил телесные повреждения от выстрела из травматического оружия резиновой пулей в район головы, его жизни и здоровью пока ничего не угрожает», — уточнил Форостяк на своей странице в Facebook.
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