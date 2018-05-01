На Украине возбудили дело после нападения на экс-главу Правого сектора*

Стерненко во вторник сообщил о нападении на него, а также опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания нападавшего.

"О покушении на активиста Сергея Стерненко. Задержаны два человека", — сообщил Головин на своей странице в Facebook.

По его словам, один человек был задержан недалеко от места совершения преступления, второй — позднее по ориентировке. Кроме того, правоохранители обнаружили транспортное средство, на котором, вероятно, передвигались задержанные.

"Проводятся следственные действия, изъято видео с камер наблюдения, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство (дело — ред.) по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство — ред.) УК", — отметил Головин.

В свою очередь советник руководителя полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что один из задержанных был ранее судим. «Активист получил телесные повреждения от выстрела из травматического оружия резиновой пулей в район головы, его жизни и здоровью пока ничего не угрожает», — уточнил Форостяк на своей странице в Facebook.