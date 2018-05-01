В Великобритании арестовали мужчину по подозрению в терроризме

По данным полиции, 42-летний мужчина прибыл из Франции на автобусе и был арестован во вторник в городе Фолкстон на юге Великобритании по статье 5 Закона о терроризме от 2006 года.

"Он был арестован в Фолкстоне около 00.50 сегодня (2.50 мск — ред.), во вторник", — говорится в сообщении.