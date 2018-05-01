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В Великобритании арестовали мужчину по подозрению в терроризме
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В Великобритании арестовали мужчину по подозрению в терроризме 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мужчина, прибывший из Франции в Великобританию, был во вторник арестован по подозрению в терроризме, говорится в сообщении пресс-службы полиции.
По данным полиции, 42-летний мужчина прибыл из Франции на автобусе и был арестован во вторник в городе Фолкстон на юге Великобритании по статье 5 Закона о терроризме от 2006 года.
"Он был арестован в Фолкстоне около 00.50 сегодня (2.50 мск — ред.), во вторник", — говорится в сообщении.
Как сообщается, мужчина был доставлен в полицейский участок графства Кент, где на данный момент находится под стражей. Согласно сообщению, арест связан с конфликтом в Сирии.
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