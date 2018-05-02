Казначей Ватикана предстанет перед судом за домогательства

Казначея Ватикана , кардинала Джорджа Пелла будут судить за сексуальные домогательства. Слушания по его делу состоятся в суде Мельбурна, передает НСН.

Значительную часть выдвинутых против Пелла обвинений суд уже отклонил, однако в деле остается достаточно претензий от тех, кто считает себя жертвами 76-летнего священника. Сам кардинал все обвинения отрицает.

Первые обвинения против священника были выдвинуты почти год назад. Пелл стал самым высокопоставленным представителем католического духовенства, представшим перед светским судом.