Обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в США

Россиянка Виктория Насырова , находящаяся в нью-йоркской тюрьме, объявила голодовку. Девушку обвиняют в покушении на убийство. С четверга Насырова пьет только воду. По ее словам, в тюрьме с ней плохо обращаются, а другие заключенные ей угрожают, передает ТВ Центр

Викторию Насырову задержали в октябре 2017 года по обвинению в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке . По версии следствия, она находила русскоговорящих мужчин на сайтах знакомств, назначала им встречу в кафе, а во время свидания подмешивала в напиток наркотики или снотворное, после чего грабила.

Кроме того, по данным прокуратуры района Квинс, Насырова пыталась отравить похожую на нее внешне 35-летнюю Ольгу Цвик.

Следователи полагают, что Виктория, будучи в гостях у Ольги, предложила ей чизкейк с феназепамом. После угощения последняя потеряла сознание. Насырова похитила у нее деньги, документы и золотое кольцо, утверждает следствие.