Обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в США 

Россиянка Виктория Насырова, находящаяся в нью-йоркской тюрьме, объявила голодовку. Девушку обвиняют в покушении на убийство. С четверга Насырова пьет только воду. По ее словам, в тюрьме с ней плохо обращаются, а другие заключенные ей угрожают, передает ТВ Центр.
Викторию Насырову задержали в октябре 2017 года по обвинению в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке. По версии следствия, она находила русскоговорящих мужчин на сайтах знакомств, назначала им встречу в кафе, а во время свидания подмешивала в напиток наркотики или снотворное, после чего грабила.
Кроме того, по данным прокуратуры района Квинс, Насырова пыталась отравить похожую на нее внешне 35-летнюю Ольгу Цвик.
Следователи полагают, что Виктория, будучи в гостях у Ольги, предложила ей чизкейк с феназепамом. После угощения последняя потеряла сознание. Насырова похитила у нее деньги, документы и золотое кольцо, утверждает следствие.
Также россиянке инкриминируют убийство 54-летней жительницы Краснодара Аллы Алексеенко. У убитой были похищены деньги. Преступление произошло в 2014 году.