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Экс-главу ДОСААФ в Башкирии обвинили в миллионом ущербе государству
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Экс-главу ДОСААФ в Башкирии обвинили в миллионом ущербе государству 

360tv.ru 28 минут назад
Заведено уголовное дело на бывшего главу Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) Башкирии Сергея Минигулова, подозреваемого в бесплатной сдаче служебных помещений коммерсантам. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.
В ходе проверки военной прокуратурой установлено, что в 2016 году бывший председатель отделения ДОСААФ России по Республике Башкортостан незаконно предоставлял в пользование индивидуальному предпринимателю помещения общежития, принадлежащего организации
— ГВП.
По информации ГВП, ущерб государству превысил 8,8 миллионов рублей. При этом часть объектов передали на безвозмездной основе, другую часть — по заниженной арендной ставке.
Военными следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями).
Гендиректор учебного центра по подготовке специалистов охранных структур попался на взятке в столице Приморья. Теперь учебному центру грозит штраф в размере 20 миллионов рублей.
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