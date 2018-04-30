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Подругу Анны Семенович арестовали в Петербурге за взятку полицейским
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Подругу Анны Семенович арестовали в Петербурге за взятку полицейским 

АиФ Санкт-Петербург 23 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Подруга Анны Семенович, 43-летняя Анна Тимохина, арестована на 2 месяца, передают Известия. Соответствующее решение принял накануне Московский районный суд Петербурга.
Как установил суд, 27 апреля Тимохина пыталась дать сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного УМВД взятку в размере 10 тысяч долларов. Взамен она просила незаконно возбудить уголовное дело в отношении ее бывшего мужа, бизнесмена Александра Тимохина. Светскую даму задержали прямо в отделении полиции на Киевской улице.
Анну Тимохину знают по роли в клипе Семенович на песню «Я хочу быть с тобой», где подруги сыграли соперниц.
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