Подругу Анны Семенович арестовали в Петербурге за взятку полицейским

Подруга Анны Семенович , 43-летняя Анна Тимохина, арестована на 2 месяца, передают Известия. Соответствующее решение принял накануне Московский районный суд Петербурга

Как установил суд, 27 апреля Тимохина пыталась дать сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного УМВД взятку в размере 10 тысяч долларов. Взамен она просила незаконно возбудить уголовное дело в отношении ее бывшего мужа, бизнесмена Александра Тимохина . Светскую даму задержали прямо в отделении полиции на Киевской улице.

Анну Тимохину знают по роли в клипе Семенович на песню «Я хочу быть с тобой», где подруги сыграли соперниц.