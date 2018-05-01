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В Подмосковье в пожаре погибли двое детей
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В Подмосковье в пожаре погибли двое детей 

Газета.Ru 1 час назад
Двое детей погибли в результате пожара в квартире двухэтажного дома в подмосковном городе Егорьевск, передает "Татар-информ".
"29 апреля в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей", — сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Еще одного ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу, уточняют в СК.
Возбуждено уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, отмечается на сайте.
На месте происшествия работают представители пожарной службы, следователи и криминалисты, допрашиваются родители погибших детей.
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