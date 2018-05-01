В Подмосковье в пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли в результате пожара в квартире двухэтажного дома в подмосковном городе Егорьевск , передает "Татар-информ"

"29 апреля в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей", — сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Еще одного ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу, уточняют в СК.

Возбуждено уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, отмечается на сайте.

На месте происшествия работают представители пожарной службы, следователи и криминалисты, допрашиваются родители погибших детей.