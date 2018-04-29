Полицейские нашли грабителя по отпечаткам пальцев в Приморском крае

75‐летняя жительница Владивостока приехала погостить к своей сестре в село Орехово Дальнереченского района, но ее ограбили. Благодаря тому, что вор оставил отпечатки пальцев, полицейские задержали его по горячим следам. Об этом сообщила пресс‐служба МОМВД России «Дальнереченский».

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место ЧП по вызову, установила, что злоумышленник просто вошел в дом и беспрепятственно вытащил из сумки пожилой женщины мобильный телефон и деньги. Опрос потерпевшей и возможных очевидцев кражи результатов не дал. Однако на месте происшествия правоохранители нашли отпечатки пальцев рук и эксперт-криминалист оперативно установил личность вора.

Ранее судимого мужчину будут судить по статье «Грабеж» Уголовного кодекса РФ