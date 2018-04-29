Полицейские нашли грабителя по отпечаткам пальцев в Приморском крае 

75‐летняя жительница Владивостока приехала погостить к своей сестре в село Орехово Дальнереченского района, но ее ограбили. Благодаря тому, что вор оставил отпечатки пальцев, полицейские задержали его по горячим следам. Об этом сообщила пресс‐служба МОМВД России «Дальнереченский».
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место ЧП по вызову, установила, что злоумышленник просто вошел в дом и беспрепятственно вытащил из сумки пожилой женщины мобильный телефон и деньги. Опрос потерпевшей и возможных очевидцев кражи результатов не дал. Однако на месте происшествия правоохранители нашли отпечатки пальцев рук и эксперт-криминалист оперативно установил личность вора.
Ранее судимого мужчину будут судить по статье «Грабеж» Уголовного кодекса РФ.
В Москве налетчики, угрожая гранатой, забрали у мужчины кошелек и мобильный телефон. После этого, у пострадавшего требовали еще денег, удерживая насильно в машине. Уголовное дело расследуется по статьям «Разбой», «Похищение» и «Вымогательство».