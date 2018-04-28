Фигуранту дела осужденного экс-мэра Ярославля Урлашова отказали в досрочном освобождении

"Рыбинский городской суд 28 апреля рассмотрел обращение Лопатина об условно-досрочном освобождении, которое он подал в марте 2018 года. Принято решение отказать в удовлетворении ходатайства. Не исключено, что оно будет рассмотрено повторно, в случае, если Лопатин подаст жалобу в областной суд", — сказала Сарбунова.

Заседание проходило в режиме видеосвязи. Лопатин участвовал в нем, находясь в исправительной колонии №2 города Рыбинска.

Как сообщалось, 26 апреля 2018 года комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области рассмотрела ходатайство экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание за взятки. Принято решение рекомендовать сократить срок отбывания наказания с 12,5 до девяти лет.

В 2013 году градоначальник, его заместитель Дмитрий Донсков , а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от директора компании «Радострой» Сергея Шмелева , которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора «Ярдостроя» Эдуарда Авдаляна . Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления».

В августе 2016 года Кировский райсуд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина — к семи годам колонии.