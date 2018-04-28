Суд в США перенес на октябрь слушания по делу об убийстве гражданина РФ Зиберова

США ВАШИНГТОН, 28 апреля. / ТАСС /. Судья окружного суда округа Монтгомери (штат Мэриленд) Дэвид Бойнтон перенес с 7 мая на 10 октября слушания по делу в отношении трех обвиняемых в убийстве 18-летнего гражданина России Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель отдела по связям с общественностью аппарата прокурора штата в округе Монтгомери Рамон Корайонофф.

"Назначена новая дата судебного разбирательства — 10 октября", — сказал он, добавив, что судья отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении дела. При этом судья Бойнтон удовлетворил ходатайство ответчиков о продолжении разбирательства, что и послужило причиной переноса слушаний. Как отмечается в документах, суд будет проходить с участием жюри присяжных и может продлиться около 20 дней.

Убийство россиянина и Наджара вменяется 26-летнему Рони Александеру Галисиа, 20-летнему Роджеру Гарсиа и его брату, 24-летнему Эдгару Гарсиа Гиона.

В середине января судья Бойнтон признал друга последнего, 26-летнего Хосе Каналеса Янеса, виновным по всем статьям — в совершении убийства первой степени, сговоре с целью совершения убийства, использовании огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления, а также в совершении вооруженного ограбления. Приговор ему будет вынесен 13 июля.

Следствие придерживается версии, согласно которой нападавшие хотели отомстить Наджару за ограбление, совершенное им в декабре 2016 года. Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении убийства и сговоре с целью совершения убийства. Свою вину они отрицают.