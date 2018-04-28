В Екатеринбурге экс-прокурору, осужденному на 20 лет за убийства, «накинули» еще год колонии за покушение на подельника

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 46-летнему Алексею Карпову по новому эпизоду наказание в виде 9 лет колонии строгого режима . Однако с учетом частичного сложения этого срока с предыдущим экс-прокурору назначили 21 год колонии, сообщает

Legal.Report

Показания против Карпова дал его подельник Александр Бабусенков. С его слов, Карпов в 2012 году намеревался убить его за отказ сыграть роль киллера и устранить гендиректора «Сибирской торговой компании» Евгения Коновалова . В итоге бизнесмена убил другой человек.

За эпизод с подготовкой убийства Бабусенкова Карпову инкриминировали ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству по найму").

Прокурорская чета

Как ранее сообщалось, Алексей Карпов был женат на сотруднице Уральской транспортной прокуратуры Анне Филатовой и тоже работал в надзорном ведомстве следователем. В 2001 году эту прокурорскую чету даже подозревали в убийстве двух выпускниц Уральской юридической академии — Насти Прилуковой и Кати Кирилловой, о чем писал в своем блоге политик и основатель фонда «Город без наркотиков», а ныне мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Несколько лет назад Карпов уволился из прокуратуры и сразу же стал исполнительным директором некоммерческого экологического фонда «Сохрани природу», а также учредителем ряда компаний, в том числе ООО «Юридическая компания „Защита права“.

Вскоре после прихода Карпова главный бухгалтер фонда „Сохрани природу“, 39-летняя Анастасия Чечелева, была застрелена в своем гараже на Московской улице в Екатеринбурге. Как следует из материалов дела, это произошло 24 февраля 2010 года, а стрельбу по потерпевшей вел мастер спорта международного класса, чемпион Европы и России по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, призер Кубка мира Алексей Савосин, выполнявший заказ Карпова.

Установлено, что экс-прокурор действовал одновременно из корыстных побуждений и личной неприязни к потерпевшей. В частности, он не хотел отдавать бухгалтерше долг в 3,2 миллиона рублей. Эти деньги были переданы Карпову за обещание помочь знакомой Чечелевой, у которой был свой интерес в некоем уголовном деле, которое рассматривалось в Верховном суде. Карпов обещал задействовать свои связи в прокуратуре, но в итоге просто присвоил полученные деньги.

Когда отношения между „решалой“ и его клиентками испортились, Карпов задумал убить Чечелеву. Он посвятил в свой преступный замысел 28-летнего компаньона Дмитрия Бушмакина, пообещав заплатить 350 тысяч рублей. Тот связался с Савосиным, который тогда работал тренером в спортклубе „Олимп“. В качестве помощника Савосин привлек к убийству своего приятеля Бабусенкова.

После расправы над Чечелевой оба исполнителя отогнали ее автомобиль Toyota RAV4 к одному из домов по улице Волгоградской, чтобы запутать следы. Они отдали Дмитрию Бушмакину личные вещи потерпевшей, взятые ими из машины (в том числе ее водительское удостоверение). Потом они были переданы Карпову в качестве доказательства исполнения заказа.

Убийство Коновалова

23 февраля 2012 года в районе троллейбусного кольца на улице Крауля в Екатеринбурге тот же киллер Савосин застрелил 37-летнего генерального директора „Сибирской торговой компании“ Евгения Коновалова. Труп коммерсанта был найден в его автомобиле Toyota Land Cruiser. Он скончался от выстрелов в голову из пистолета ТТ с глушителем.

За это убийство чемпион Европы Савосин получил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения. А мотивом расправы стало желание Карпова вернуть путем мошенничества комплекс зданий на Армавирской улице, который он ранее продал Коновалову за 37 млн рублей.

Важную роль в организации покушения сыграл и Дмитрий Бушмакин, который представился потерпевшему адвокатом и выманил его на встречу под предлогом помощи друзьям Коновалова, которые тогда сидели в тюрьме.

Встреча состоялась возле кафе „Русская охота“ на улице Крауля. Когда предприниматель приехал в условленное место, киллер Алексей Савосин сел к нему в автомобиль, представившись вымышленным именем. Он попросил водителя проехать к троллейбусному кольцу, а потом выстрелил из пистолета ему в висок и скрылся.

Осуществить рейдерский захват комплекса зданий Карпову не удалось. В частности, этому помешали активные поиски убийц Коновалова.

С осени 2012 года бывший прокурор числился в международном розыске. Установлено, что он прятался на территории Курганской и Тюменской областей, используя поддельный паспорт с вклеенной своей фотографией и измененными персональными данными.

В феврале 2013 года заказчика убийств удалось задержать в одном из кафе в Тюмени . А двое пособников и исполнитель преступлений были пойманы еще в 2012 году.

В ходе расследования суд наложил арест на имущество Карпова, стоимость которого составила около 60 миллионов рублей. По данным Ройзмана, источником богатств экс-прокурора стал наркоторговец. Когда он отправился в тюрьму, Карпов стал распоряжаться его имуществом, состоявшим из 50 миллионов рублей, двух трехкомнатных и двухкомнатной квартир, трех гаражей, BMW Х5, мотоциклов Yamaha и Ducati.

Дмитрий Бушмакин после задержания полностью раскаялся в содеянном и активно помогал следствию изобличать его подельников. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Федеральный суд Верх-Исетского района Екатеринбурга приговорил Бушмакина к восьми годам колонии строгого режима.

В июле 2014 года приговор зачитали и остальным фигурантам: Карпов тогда получил 20 лет колонии, Савосин — 20,5 года, а Бабусенков — 9,5 года. Суд также обязал осужденных выплатить представителям двух потерпевших по шесть миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.