Педофил из Москвы получил 17 лет тюрьмы

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста)", — сказала она.

Следователи выяснили, что в 2014-2016 годах мужчина приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московских музыкальных групп под предлогом проведения репетиций. После этого он насиловал малолетних мальчиков против их воли.

Как сообщается, в рамках расследования дела был назначен ряд экспертиз, которые установили вину мужчины по всем инкриминируемым ему 6 эпизодам.