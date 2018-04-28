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Педофил из Москвы получил 17 лет тюрьмы
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Педофил из Москвы получил 17 лет тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жителя Москвы 46-летнего Сергея Грушевского признали виновным в совершении насильственных действий в отношении детей, которых он приглашал к себе под предлогом музыкальных репетиций, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста)", — сказала она.
Следователи выяснили, что в 2014-2016 годах мужчина приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московских музыкальных групп под предлогом проведения репетиций. После этого он насиловал малолетних мальчиков против их воли.
Как сообщается, в рамках расследования дела был назначен ряд экспертиз, которые установили вину мужчины по всем инкриминируемым ему 6 эпизодам.
Суд приговорил Грушевского к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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