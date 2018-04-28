Ещё
В Финляндии водитель открыл стрельбу по полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Финляндии водитель открыл стрельбу по полиции 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Roni Rekomaa/Lehtikuva/Reuters
В Финляндии мужчина открыл стрельбу по полиции и был застрелен, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление центральной криминальной полиции.
Инцидент произошел в городе Лемпяяля.
"Полицейские пытались остановить в субботу подозрительного водителя. Однако он отказался подчиниться. В результате погони водитель открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки водитель был застрелен", — говорится в сообщении.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
Ранее во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских. Инцидент произошел в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона.
Уточняется, что нападавший подошел к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения. Позже сотрудники обнаружили тело стрелявшего. Мотивы преступника неизвестны.
Газета.Ru: последние новости
Суд отказался перевести Малобродского под домашний арест Число погибших при нападении на школу в Китае возросло до 9 Американская полиция арестовала экс-сотрудника за 12 убийств и 45 изнасилований
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян374
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам48
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ75
Лавров сделал заявление года157
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение