В Финляндии водитель открыл стрельбу по полиции

Финляндии мужчина открыл стрельбу по полиции и был застрелен, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление центральной криминальной полиции.

Инцидент произошел в городе Лемпяяля.

"Полицейские пытались остановить в субботу подозрительного водителя. Однако он отказался подчиниться. В результате погони водитель открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки водитель был застрелен", — говорится в сообщении.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских. Инцидент произошел в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона.

Уточняется, что нападавший подошел к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения. Позже сотрудники обнаружили тело стрелявшего. Мотивы преступника неизвестны.