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Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере подали иски к Роспотребнадзору
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Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере подали иски к Роспотребнадзору 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 28 апреля. /ТАСС/. Семнадцать потерпевших по делу о гибели детей на Сямозере направили иски в городской суд Петрозаводска с требованием взыскать с Роспотребнадзора по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом в субботу сообщила ТАСС их представитель Наталья Степанова.
"Семнадцать потерпевших в рамках уголовного дела подали гражданские иски о компенсации морального вреда на 10 млн рублей каждый. Они требуют признать Роспотребнадзор гражданским ответчиком", — сказала Степанова.
Судебный процесс по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии проходит в суде Петрозаводска с 9 апреля. Всего на скамье подсудимых шесть человек: бывшее руководство лагеря «Парк-отель „Сямозеро“ и карельского Роспотребнадзора.
Ранее суд частично удовлетворил гражданские иски 14 потерпевших о компенсации морального вреда на 4 млн рублей.
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