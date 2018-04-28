Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере подали иски к Роспотребнадзору

ПЕТРОЗАВОДСК , 28 апреля. / ТАСС /. Семнадцать потерпевших по делу о гибели детей на Сямозере направили иски в городской суд Петрозаводска с требованием взыскать с Роспотребнадзора по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом в субботу сообщила ТАСС их представитель Наталья Степанова "Семнадцать потерпевших в рамках уголовного дела подали гражданские иски о компенсации морального вреда на 10 млн рублей каждый. Они требуют признать Роспотребнадзор гражданским ответчиком", — сказала Степанова. Судебный процесс по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии проходит в суде Петрозаводска с 9 апреля. Всего на скамье подсудимых шесть человек: бывшее руководство лагеря «Парк-отель „Сямозеро“ и карельского Роспотребнадзора. Ранее суд частично удовлетворил гражданские иски 14 потерпевших о компенсации морального вреда на 4 млн рублей.