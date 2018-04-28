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Нетрезвый пассажир пнул полицейского в аэропорту Алма-Аты
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Нетрезвый пассажир пнул полицейского в аэропорту Алма-Аты 

РИА Новости 1 час назад
АСТАНА, 28 апр — РИА Новости. Возвращавшийся со свадьбы житель Астаны пнул и оскорбил полицейского в аэропорту Алма-Аты, сообщает Sputnik Казахстан.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.
Согласно материалам суда, представитель авиакомпании SCAT вызвал полицию на посадку рейса Астана — Алма-Ата, чтобы не допустить на борт пьяного пассажира.
Прибывший по вызову патруль потребовал у мужчины предъявить документы и пройти в дежурную часть. Однако дебошир пнул полицейского и оскорбил его. По дороге в дежурную часть он продолжал оказывать сопротивление.
В суде мужчина полностью признал вину и рассказал, что возвращался со свадьбы домой в Астану. Свое поведение он объяснил тем, что был расстроен из-за того, что его не пустили на борт. В суде он извинился перед стражами порядка. Однако полицейские не приняли его извинения.
Суд признал мужчину виновным по статье 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорил его к одному году ограничения свободы.
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