Нетрезвый пассажир пнул полицейского в аэропорту Алма-Аты

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

Согласно материалам суда, представитель авиакомпании SCAT вызвал полицию на посадку рейса Астана — Алма-Ата, чтобы не допустить на борт пьяного пассажира.

Прибывший по вызову патруль потребовал у мужчины предъявить документы и пройти в дежурную часть. Однако дебошир пнул полицейского и оскорбил его. По дороге в дежурную часть он продолжал оказывать сопротивление.

В суде мужчина полностью признал вину и рассказал, что возвращался со свадьбы домой в Астану. Свое поведение он объяснил тем, что был расстроен из-за того, что его не пустили на борт. В суде он извинился перед стражами порядка. Однако полицейские не приняли его извинения.

Суд признал мужчину виновным по статье 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорил его к одному году ограничения свободы.

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