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Дактилоскопическая экспертиза помогла полицейским установить личность и задержать грабителя в Приморье
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Дактилоскопическая экспертиза помогла полицейским установить личность и задержать грабителя в Приморье 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 минут назад
В дежурную часть Межрайонного отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение о грабеже, совершенном в селе Орехово Дальнереченского района. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительниц и возможных очевидцев происшествия.
Установлено, что 75-летняя потерпевшая, жительница Владивостока, приехала в гости к своей 72-летней сестре в село Орехово Дальнереченского района. При себе у потерпевшей была сумка, в которой находился сотовый телефон и денежные средства. Воспользовавшись беспомощностью пенсионерки и отсутствием ее сестры, неизвестный мужчина путем свободного доступа вошел в кухню, расположенную на территории частного домовладения, где из сумки потерпевшей открыто похитил деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.
В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев рук, что позволило эксперту-криминалисту установить личность злоумышленника. 31-летнего ранее судимого жителя Дальнереченска полицейские задержали по горячим следам. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, а затем закрепил свое признание в ходе проверки показаний на месте происшествия.
По факту открытого хищения чужого имущества следователем отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские проверяют причастность фигуранта уголовного дела к аналогичным преступлениям.
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