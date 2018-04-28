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В Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах
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В Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах 

RT на русском 55 минут назад
Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-следователю прокуратуры Свердловской области Алексею Карпову, сообщает URA.RU.
В 2014 году он получил 20 лет колонии за организацию заказных убийств.
Новое судебное разбирательство потребовалось из-за того, что посредник Карпова Александр Бабусенков, отбывающий наказание в виде девяти с половиной лет, дал показания. Он утверждает, что следователь пытался организовать его убийство. То же самое Бабусенков говорил сразу после ареста, но вскоре отказался от своих слов.
«Карпов признан виновным в организации покушения на убийство Бабусенкова с целью скрыть другое преступление. Карпов приговаривается к девяти годам лишения свободы, но по совокупности с предыдущим приговором в общей сложности приговаривается к 21 году», — сказал судья Ленинского суда Александр Тараненко.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что жителя Ижевска приговорили к семи годам за убийство.
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