Источник: СК закрыл дело о даче взятки предполагаемой сообщницей экс-главы ФСИН Коршунова 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование и закрыл дело о даче взятки в отношении предпринимательницы Марины Дюковой — сообщницы бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате и хищении, в связи с деятельным раскаянием. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Следствие приняло решение уголовное преследование и уголовное дело в отношении Дюковой о даче взятки прекратить в связи с деятельным раскаянием", — сказал собеседник агентства, пояснив, что лицо, впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления.
Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.