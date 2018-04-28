Источник: СК закрыл дело о даче взятки предполагаемой сообщницей экс-главы ФСИН Коршунова

"Следствие приняло решение уголовное преследование и уголовное дело в отношении Дюковой о даче взятки прекратить в связи с деятельным раскаянием", — сказал собеседник агентства, пояснив, что лицо, впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.