Борьба с коррупцией: итоги недели 23—29 апреля

Верховный суд отказался отменить приговор Навальному

Прокуроры Кемерово и Кузбасса перекладывают друг на друга вину за «Зимнюю вишню»

Следователи, расследующие причины трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», допросили прокурора области Павла Бухтоярова. Ранее его коллега — прокурор Кемерово — сообщил, что именно областное руководство распорядилось не проверять пожароопасный центр.

Нездоровье Никиты Белых помешало суду рассмотреть его жалобу на приговор

Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. О переносе заседания попросил сам Белых, сообщив, что у него резко поднялось давление и врачи рекомендовали ему прилечь.

Суд оставил экс-директора «Гоголь-центра» в СИЗО

Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского

Следователи проверяют информацию о хищении 1 млрд рублей в управлении ФСИН по Москве

Следователи начали проверку информации о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы.

Полковник МВД Юрий Тимченко ответит за шантаж «Деловых линий»

Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела бывшего начальника отдела «Запад» РУСБ ГУСБ МВД РФ Юрия Тимченко, арестованного в декабре 2016 года по обвинению в получение 50 млн рублей взятки и покушении на мошенничество.

В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа

Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы. Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.

Сбежавшие в Британию предприниматели заочно осуждены за хищение 8 млрд рублей у «Совкомфлота»

Экс-акционер «Росгосстрах-банка» заподозрена в хищении нескольких миллиардов рублей

В рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» помещена под домашний арест бывший акционер «Росгосстрах-банка» Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской , ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения.

Экономист Центробанка и его отец заподозрены в вымогательстве 150 тыс. евро

Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича и его отца Игоря Юргелевича по подозрению в вымогательстве за положительный результат экспертизы у Банка корпоративного финансирования

Стало известно об освобождении экс-губернатора Брянской области по УДО Экс-губернатор Брянской области Николай Денин вышел на условиях условно-досрочного освобождения из колонии, где отбывал наказание за превышение должностных полномочий с ноября 2015 года.

Суд снова арестовал заподозренного во взяточничестве офицера самарского УФСБ

Самарский районный суд повторно вынес решение об аресте офицера ФСБ Сергея Гудованого, задержанного по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере более 2,5 млн рублей.

ФСБ ищет слабое звено в окружении главы Серпуховского района Подмосковья

ФСБ и полиция провели обыски у заместителей главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна . В районной администрации эти действия связывают с силовым давлением на главу, который опубликовал компромат в отношении генерала ФСБ и руководителя управления президента по внутренней политике.

Бывший замкомандира тамбовской воинской части осужден за особо крупное мошенничество

Экс-заместитель командира воинской части в Тамбове Николай Стеба осужден за мошенничество на 137 млн рублей при выполнении госконтракта по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования для Минобороны