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Борьба с коррупцией: итоги недели 23—29 апреля
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Борьба с коррупцией: итоги недели 23—29 апреля 

pasmi.ru 30 апреля 2018
Фото: pasmi.ru
Верховный суд отказался отменить приговор Навальному
Президиум Верховного суда рассмотрел обращение Алексея и Олега Навальных, осужденных за мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности, и отказался отменять приговор, который в ЕСПЧ признали несправедливым.
Прокуроры Кемерово и Кузбасса перекладывают друг на друга вину за «Зимнюю вишню»
Следователи, расследующие причины трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», допросили прокурора области Павла Бухтоярова. Ранее его коллега — прокурор Кемерово — сообщил, что именно областное руководство распорядилось не проверять пожароопасный центр.
Нездоровье Никиты Белых помешало суду рассмотреть его жалобу на приговор
Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. О переносе заседания попросил сам Белых, сообщив, что у него резко поднялось давление и врачи рекомендовали ему прилечь.
Суд оставил экс-директора «Гоголь-центра» в СИЗО
Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского.
Следователи проверяют информацию о хищении 1 млрд рублей в управлении ФСИН по Москве
Следователи начали проверку информации о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы.
Полковник МВД Юрий Тимченко ответит за шантаж «Деловых линий»
В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела бывшего начальника отдела «Запад» РУСБ ГУСБ МВД РФ Юрия Тимченко, арестованного в декабре 2016 года по обвинению в получение 50 млн рублей взятки и покушении на мошенничество.
В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа
Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы. Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.
Сбежавшие в Британию предприниматели заочно осуждены за хищение 8 млрд рублей у «Совкомфлота»
Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил беглых предпринимателей, обвиняемых в хищении более 8 млрд рублей у компаний «Совкомфлот» и «Новошип». Юрию Никитину суд назначил 15 лет колонии, Дмитрию Скарге — 12 лет, а Тагиру Измайлову — 11 лет.
Топ-менеджерам Роскомнадзора изменили обвинение
Следователи переквалифицировали обвинение по делу пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Вместо мошенничества им теперь придется отвечать за растрату.
Экс-акционер «Росгосстрах-банка» заподозрена в хищении нескольких миллиардов рублей
В рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» помещена под домашний арест бывший акционер «Росгосстрах-банка» Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения.
Экономист Центробанка и его отец заподозрены в вымогательстве 150 тыс. евро
Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича и его отца Игоря Юргелевича по подозрению в вымогательстве за положительный результат экспертизы у Банка корпоративного финансирования.
Стало известно об освобождении экс-губернатора Брянской области по УДО  Экс-губернатор Брянской области Николай Денин вышел на условиях условно-досрочного освобождения из колонии, где отбывал наказание за превышение должностных полномочий с ноября 2015 года.
Суд снова арестовал заподозренного во взяточничестве офицера самарского УФСБ
Самарский районный суд повторно вынес решение об аресте офицера ФСБ Сергея Гудованого, задержанного по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере более 2,5 млн рублей.
ФСБ ищет слабое звено в окружении главы Серпуховского района Подмосковья
ФСБ и полиция провели обыски у заместителей главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. В районной администрации эти действия связывают с силовым давлением на главу, который опубликовал компромат в отношении генерала ФСБ и руководителя управления президента по внутренней политике.
Бывший замкомандира тамбовской воинской части осужден за особо крупное мошенничество
Экс-заместитель командира воинской части в Тамбове Николай Стеба осужден за мошенничество на 137 млн рублей при выполнении госконтракта по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования для Минобороны.
В министерстве обороны поставили новый рекорд по размеру взятки, побив предыдущий результат почти в два раза. Тем временем за две взятки в валюте вынесли приговор главе УСБ СКР Михаилу Максименко, причем вынесли не по закону, а по понятиям. А у бывшего замглавы ФСИН за неделю в послужном списке появились два новых уголовных дела. Об этом, а также о самых громких арестах читайте в дайджесте ПАСМИ «Борьба с коррупцией: итоги недели 16—22 апреля».
pasmi.ru: последние новости
В Петербурге по делу о хищениях субсидий у инвалидов арестован бизнесмен В Санкт-Петербурге глава ТИКа задержан по подозрению в мошенничестве Стало известно об освобождении экс-губернатора Брянской области по УДО
Комментарии  Ещё 15 источников 
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