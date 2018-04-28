Верховный суд Карелии в мае рассмотрит жалобы на приговор экс-главе региона Нелидову

ПЕТРОЗАВОДСК , 28 апреля. / ТАСС /. Верховный суд (ВС) Карелии 22 мая рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему главе региона Андрею Нелидову , которого городской суд Петрозаводска приговорил к восьми годам колонии за взятки. Об этом в субботу ТАСС сообщили в канцелярии Верховного суда республики.

"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 10:00 мск 22 мая", — сказала представитель суда.

Адвокат Нелидова Дмитрий Ильин сказал ТАСС, что жалобы на приговор горсуда подали защита и сам бывший руководитель региона. «Мы принципиально не согласны с решением городского суда Петрозаводска, просим отменить приговор в связи с отсутствием состава преступления и вынести оправдательное решение», — отметил защитник.

В пресс-службе прокуратуры Карелии уточнили, что гособвинение не стало обжаловать приговор.

Дело о взятках

В марте Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Суд также лишил бывшего чиновника государственной награды — ордена Почета. Еще один фигурант дела, экс-советник директора музея «Кижи» Иван Романов , который в декабре 2016 года был осужден на 20 лет за педофилию, признан виновным в посредничестве во взяточничестве. С учетом сложения наказаний он приговорен к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 16,5 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что Нелидов, будучи директором музея «Кижи», при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателя Татьяны Астратенок в качестве взяток более 4,6 млн рублей. За это предоставлялась возможность беспрепятственной торговли на территории музея.

Нелидов и его адвокаты ранее в суде говорили, что полученные деньги предназначались Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея, в строительство которых бывший советник с партнерами вложил около 15 млн рублей.

Нелидов был задержан 24 сентября 2015 года в своей квартире в Петрозаводске. Он возглавлял Карелию с 2010 года по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года Нелидов стал директором музея-заповедника «Кижи». Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошли два митинга с призывом его отставки.