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Взятки чаще дают и берут люди, у которых нет официальной работы, узнал РБК
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Взятки чаще дают и берут люди, у которых нет официальной работы, узнал РБК 

Newsru.com 35 минут назад
Фото: Newsru.com
Число осужденных за коррупционные преступления в 2017 году снизилось на 19% по сравнению с 2016 годом, при этом треть получивших приговоры по этой категории дел (34%) составляют лица «без определенного рода занятий», пишет
со ссылкой на данные Верховного суда.
На втором месте осужденных коррупцинеров производственные и сельскохозяйственные работники (18%) и сотрудники коммерческих организаций (11,6%). Доля нетрудоспособных взяткодателей и взяткополучателей составляет всего 4%.
Лица без определенных занятий чаще дают взятки, чем берут. Об этом заявил изданию ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.
По его словам, самые распространенные коррупционные случаи не связаны с отношениями бизнеса и властей. Обычно это ситуации, связанные с получением места в детских садах​​, или с ГИБДД.
Некую долю «безработных» взяточников могут составлять бывшие чиновники, которых увольняют во время следствия, во многих случаях задним числом, отмечает заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.
Эксперт отмечает, что наибольшее число приговоров суды выносят именно тем, кто дает взятки. Тех, кто их берет, по его словам, сажают «на порядок меньше».
Почти половина всех осужденных по коррупционным делам (2,5 тыс. человек из 5,4 тыс.) преследовалась по введенной в 2016 статье о мелком взяточничестве (291.2 УК РФ) — она предусматривает наказание за взятки до 10 тыс. рублей. Как следствие, количество осужденных по другим коррупционным статьям, предусматривающим более крупные суммы, в 2017 году заметно сократилось, совокупно их 2,3 тыс. человек. В 2016 году таких осужденных было около 5 тыс. В 2016 году взятки до 10 тыс. рублей составляли до 70% всех преступлений такого рода.
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