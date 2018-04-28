Взятки чаще дают и берут люди, у которых нет официальной работы, узнал РБК

Число осужденных за коррупционные преступления в 2017 году снизилось на 19% по сравнению с 2016 годом, при этом треть получивших приговоры по этой категории дел (34%) составляют лица «без определенного рода занятий», пишет

со ссылкой на данные Верховного суда.

На втором месте осужденных коррупцинеров производственные и сельскохозяйственные работники (18%) и сотрудники коммерческих организаций (11,6%). Доля нетрудоспособных взяткодателей и взяткополучателей составляет всего 4%.

Кирилл Титаев. Лица без определенных занятий чаще дают взятки, чем берут. Об этом заявил изданию ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге

По его словам, самые распространенные коррупционные случаи не связаны с отношениями бизнеса и властей. Обычно это ситуации, связанные с получением места в детских садах​​, или с ГИБДД

Некую долю «безработных» взяточников могут составлять бывшие чиновники, которых увольняют во время следствия, во многих случаях задним числом, отмечает заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

Эксперт отмечает, что наибольшее число приговоров суды выносят именно тем, кто дает взятки. Тех, кто их берет, по его словам, сажают «на порядок меньше».