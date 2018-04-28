Экс-архитектора Первоуральска оставили за решеткой

На апелляцию бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана ответили отказом. Пока подозреваемый в уголовном преступлении останется за решеткой, рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в городском суде.

«Судебным определением свердловского областного суда от 27 апреля 2018 постановление Первоуральского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гартмана оставлено без изменения», — сказала корреспонденту «ФедералПресс» помощник председателя первоуральского суда Татьяна Попова

Арестовали на два месяца бывшего главного архитектора Первоуральска в апреле этого года. Константин Гартман подозревается в получении взятки от строительной организации. До начала уголовного дела бывший главный архитектор Первоуральска успел уволиться с должности.