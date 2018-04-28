Ещё
Экс-архитектора Первоуральска оставили за решеткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Экс-архитектора Первоуральска оставили за решеткой 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На апелляцию бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана ответили отказом. Пока подозреваемый в уголовном преступлении останется за решеткой, рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в городском суде.
«Судебным определением свердловского областного суда от 27 апреля 2018 постановление Первоуральского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гартмана оставлено без изменения», — сказала корреспонденту «ФедералПресс» помощник председателя первоуральского суда Татьяна Попова.
Арестовали на два месяца бывшего главного архитектора Первоуральска в апреле этого года. Константин Гартман подозревается в получении взятки от строительной организации. До начала уголовного дела бывший главный архитектор Первоуральска успел уволиться с должности.
Однако редакция «ФедералПресс» уже писала, что разбирательства в «деле Гартмана» могут повлечь за собой новые отставки и перестановки в администрации Первоуральска. Напомним, на этой неделе глава мэрии Валерий Хорев ушел в отставку. По официальной версии так Первоуральск готовится к новым переменам и развитию. Фото: pervo.info
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Якутский горсуд оштрафовал мигранта за сокрытие информации о знакомом-экстремисте СК просит перевести под домашний арест экс-директора «Гоголь-центра» Известному столичному адвокату плеснули в лицо кислотой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост715
Трамп и Меркель «проехались» по России64
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО69
Россию назвали страной второго сорта212
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение