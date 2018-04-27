В Москве 4 мая начнется суд по делу учредителей фонда реабилитации, похищавших наркоманов

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Чертановский суд Москвы 4 мая приступит к рассмотрению уголовного дела о похищении фондом реабилитации «Восстановление» нарко— и алкозависимых людей под видом оказания им помощи. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Чертановский суд 4 мая в 15:00 мск проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении обвиняемых Земляного , Маняхина, Монича и Будюкова", — сказал собеседник агентства.

В зависимости от роли каждого Александр Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков обвиняются по статьям 126, 127 УК РФ ("Похищение человека", «Незаконное лишение свободы»).

По данным следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые вступили в предварительный сговор для похищения и последующего незаконного лишения свободы страдающих алкогольной или наркотической зависимостью людей под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление». Фигуранты дела привозили потерпевших в различные московские квартиры, где удерживали их, не оказывая какой-либо специализированной помощи. Одного молодого человека соучастники в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области , впоследствии потерпевший смог скрыться от обвиняемых и вернуться домой.