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В Москве 4 мая начнется суд по делу учредителей фонда реабилитации, похищавших наркоманов
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В Москве 4 мая начнется суд по делу учредителей фонда реабилитации, похищавших наркоманов 

ТАСС 22 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы 4 мая приступит к рассмотрению уголовного дела о похищении фондом реабилитации «Восстановление» нарко— и алкозависимых людей под видом оказания им помощи. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Чертановский суд 4 мая в 15:00 мск проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении обвиняемых Земляного, Маняхина, Монича и Будюкова", — сказал собеседник агентства.
В зависимости от роли каждого Александр Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков обвиняются по статьям 126, 127 УК РФ ("Похищение человека", «Незаконное лишение свободы»).
По данным следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые вступили в предварительный сговор для похищения и последующего незаконного лишения свободы страдающих алкогольной или наркотической зависимостью людей под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление». Фигуранты дела привозили потерпевших в различные московские квартиры, где удерживали их, не оказывая какой-либо специализированной помощи. Одного молодого человека соучастники в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области, впоследствии потерпевший смог скрыться от обвиняемых и вернуться домой.
В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в Москве, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего соучастников задержали.
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