Полицейского и экс-банкира посадили за взятку судье Хамовнического суда

Попытка подкупить судью, который разбирал дело о разбойном нападении, закончилась колонией для теперь уже бывшего главы следственной части ОМВД по столичному району Хамовники Александра Круглянского и известного бизнесмена Казбека Гимбатова. Год назад за решетку отправилась их сообщница — прокурор Юлия Горбачева

Как уже писал «КВ», все началось с того, что в январе 2015 года в квартиру на Смоленском бульваре ворвались трое мужчин в масках, и, угрожая хозяевам оружием, вынесли сейф и ювелирные изделия. Спустя год полицейские вышли на след грабителей. Под подозрение попал сын бывшего крупного банкира из Дагестана Алжанбек Гимбатов. Его отец Казбек сразу же стал предпринимать все возможное, чтобы отпрыска не посадили. Поэтому коммерсант решил помочь предполагаемым подельникам Алжанбека, для этого он обратился знакомому адвокату Ивану Кидяеву, и попросил того оказать содействие в смягчении наказания для приятелей сына. Гимбатов заверил юриста, что готов заплатить 2 млн рублей. Защитник согласился передать мзду через своего знакомого, начальника следственной части ОМВД «Хамовники», майора Александра Круглянского, который должен был вручить их зампрокурора Хамовнического района Юлии Горбачевой. Предполагалось, что женщина самолично отдаст деньги судье Хамовнического суда Москвы Константину Похилько (он рассматривал дело о разбое на Смоленском бульваре).

Гимбатов взял по 1 млн рублей у родителей обвиняемых, добавил к этой сумме свои 200 тыс. рублей и передал наличность адвокату. Из этой суммы Кидяев положил себе в карман 500 тыс. рублей, следователь взял 200 тыс. рублей, представитель надзорного ведомства — 650 тыс. рублей, остальное предназначалось вершителю правосудия. Прокурор Горбачева несколько раз заходила в кабинет к Похилько, караулила его на парковке. Но судья делал вид, что обдумывает ее предложение. В то же время он обратился в ФСБ . В результате 21 октября 2015 года Горбачеву задержали с поличным при передаче пакета с 1 млн рублей председательствующему. Эта история закончилась возбуждением уголовных дел в отношении всех действующих лиц. Больше всех повезло защитнику Кидяеву. Он недолго был подозреваемым и сумел благополучно избежать уголовной ответственности, поскольку стал активно сотрудничать со следствием и добровольно сообщил о преступлении правоохранительным органам . В дальнейшем адвокат проходил по делу лишь свидетелем. А бизнесмена и следователя заключили под домашний арест, им были предъявлены обвинения по статье УК РФ «Обещание посредничества во взяточничестве». Что касается зампрокурора, то в прошлом году она была осуждена на 5 лет колонии общего режима

Дело Гимбатова и Круглянского начало слушаться в ноябре 2017 года. В ходе разбирательства бизнесмен настаивал, что родители приятелей его сына попросили его помочь с поиском адвокатов, поэтому он заключил соглашение Кидяевым. Деньги, которые ему дали, предназначались исключительно на оплату юридических услуг. При этом показания Кидяева подсудимый назвал оговором.

Свидетели — родители тех самых разбойников — сообщили суду, что Гимбатов вернул им деньги в сумме 1 млн 650 тысяч рублей. А вот Кидяев полмиллиона так и оставил себе. Между тем Гимбатов-младший пока на свободе.

— Сын моего подзащитного Алжанбек участия в нападении не принимал, у него есть алиби, и на сегодняшний день в отношении него не вынесен обвинительный приговор. Кроме того, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, — пояснил «КВ» адвокат Дмитрий Панфилов

Круглянский тоже отрицал вину. Хотя во время предварительного следствия придерживался другого мнения.

Гособвинение требовало для бывшего банкира — 9 лет заключения, а для экс-полицейского 8 лет лишения свободы. В свою очередь подсудимые и их защитники просили об оправдании.

В итоге Басманный суд Москвы приговорил Казбека Гимбатова к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 10 млн рублей. Александра Круглянского — к 7 годам лишения свободы, со штрафом в размере 8 млн 250 тыс. рублей. Он также лишен права занимать должность на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на 3 года. Наказание мужчины будут отбывать в колонии строгого режима, сообщила «КВ» пресс-секретарь суда Юнона Царева

Осужденные не согласились с решением Фемиды и уже подали апелляционные жалобы.

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