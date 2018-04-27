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Дело в отношении укравшего картины Никаса Сафронова экс-главы госучреждения в Ульяновске направлено в суд
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Дело в отношении укравшего картины Никаса Сафронова экс-главы госучреждения в Ульяновске направлено в суд 

RT на русском 2 часа назад
В Ульяновске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора государственного областного культурного учреждения, похитившего картины Никаса Сафронова, дело направлено в суд. Об этом RT сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Как отмечается, бывший директор областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России, ч. 1 ст. 285 УК России, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России.
По данным следствия, обвиняемый организовывал направление в органы необходимых пакетов документов для участия в конкурсах на проведение различных мероприятий, однако после заключения госконтрактов с такими коммерческими структурами, в реальности не осуществляющими хозяйственной деятельности, услуги частично оказывались по значительно более низкой цене отдельными предпринимателями.
В результате этого с августа 2012 по февраль 2014 гг. федеральному и региональному бюджетам, а также госучреждению культуры был причинён ущерб на сумму около 25 млн рублей.
«Кроме того, следствие считает, что указанный руководитель совершил хищение 13 картин Никаса Сафронова общей стоимостью более 22 млн рублей, которые хранились в «Ленинском мемориале», — указывается в заявлении.
Ранее URA.RU передавало, что бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев осуждён на шесть лет по делу о хищении.
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