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Делом уехавших из РФ руководителей «Квартстроя» займется СД МВД РФ
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Делом уехавших из РФ руководителей «Квартстроя» займется СД МВД РФ 

РИА Недвижимость 38 минут назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Следственный департамент МВД РФ взял на себя расследование уголовного дела в отношении руководителей компании «Квартстрой», которые обвиняются в хищении средств нижегородских дольщиков и объявлены в федеральный розыск, сообщила журналистам заместитель начальника следственной части ГСУ ГУМВД России по Нижегородской области Елена Мулихова.
В 2017 году компания осуществляла строительство ЖК «Новинки Smart City» в Нижегородской области с привлечением средств дольщиков, но сорвала сроки. В отношении руководителей компании возбуждено уголовное дело, но в ходе расследования они уехали за рубеж. Дело находилось в стадии расследования в региональном ГСУ ГУМВД.
"Сейчас уголовное дело изъял следственный департамент МВД России, там создана большая следственная оперативная группа", — сказала Мулихова.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что руководители хотели бы вернуться в Россию и готовы отдать свои активы для решения проблем нижегородских дольщиков.
В перечень руководителей «Квартстроя», которые сейчас находятся за рубежом, входят председатель совета директоров Александр Делис, президент Павел Власюк и вице-президент Александр Байгушев. Ущерб нижегородских дольщиков от действий УК «Квартстрой» оценивается в 87 миллионов рублей.
В настоящее время региональное правительство нашло инвестора, который достроит объекты ЖК «Новинки Smart City».
РИА Недвижимость: последние новости
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