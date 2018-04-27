Делом уехавших из РФ руководителей «Квартстроя» займется СД МВД РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости . Следственный департамент МВД РФ взял на себя расследование уголовного дела в отношении руководителей компании «Квартстрой», которые обвиняются в хищении средств нижегородских дольщиков и объявлены в федеральный розыск, сообщила журналистам заместитель начальника следственной части ГСУ ГУМВД России по Нижегородской области Елена Мулихова.

В 2017 году компания осуществляла строительство ЖК «Новинки Smart City» в Нижегородской области с привлечением средств дольщиков, но сорвала сроки. В отношении руководителей компании возбуждено уголовное дело, но в ходе расследования они уехали за рубеж. Дело находилось в стадии расследования в региональном ГСУ ГУМВД.

"Сейчас уголовное дело изъял следственный департамент МВД России , там создана большая следственная оперативная группа", — сказала Мулихова.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что руководители хотели бы вернуться в Россию и готовы отдать свои активы для решения проблем нижегородских дольщиков.

В настоящее время региональное правительство нашло инвестора, который достроит объекты ЖК «Новинки Smart City».