Вступил в силу приговор террористам с Ямала 

Вступил в законную силу приговор суда о привлечении к уголовной ответственности членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Напомним, преступников задержали на Ямале весной прошлого года. Злоумышленники собирали деньги для финансирования терроризма, планировали теракт и намеревались выехать в Сирию для борьбы на стороне организации.
Гаджимурад Магомедов и Илтифат Ахмедов получили три с половиной и пять лет колонии. Информация об этом появилась на официальном сайте Приволжского окружного военного суда. Из материалов дела следует, что дело было заведено в январе, слушания неоднократно откладывались, и в марте по обоим фигурантам был оглашен обвинительный приговор.