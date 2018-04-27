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Вступил в силу приговор террористам с Ямала
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Вступил в силу приговор террористам с Ямала 

ИА Север-Пресс 42 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Вступил в законную силу приговор суда о привлечении к уголовной ответственности членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Напомним, преступников задержали на Ямале весной прошлого года. Злоумышленники собирали деньги для финансирования терроризма, планировали теракт и намеревались выехать в Сирию для борьбы на стороне организации.
Гаджимурад Магомедов и Илтифат Ахмедов получили три с половиной и пять лет колонии. Информация об этом появилась на официальном сайте Приволжского окружного военного суда. Из материалов дела следует, что дело было заведено в январе, слушания неоднократно откладывались, и в марте по обоим фигурантам был оглашен обвинительный приговор.
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