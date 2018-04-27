Басманный суд отпустил главу НТС А. Нащекина под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и отпустил под домашний арест до 10 июля 2018 г. обвиняемого в злоупотреблении полномочиями генерального директора ООО «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд Москвы , рассмотрев ходатайство следователя СК РФ , принял решение об изменении меры пресечения А. Нащекину на домашний арест до 10 июля», — сказала Ю. Царева.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Ростелекома» и совладелец компании НТС, принимавший участие в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости, был арестован до 10 июня. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, А. Нечаев согласился оплатить AT Consulting, занимавшейся проектированием и установкой Единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, разработанной при участии А. Нащекина, незавершенную работу стоимостью 1 млрд 300 тыс. руб.