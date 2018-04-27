Ещё
Басманный суд отпустил главу НТС А. Нащекина под домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Басманный суд отпустил главу НТС А. Нащекина под домашний арест 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и отпустил под домашний арест до 10 июля 2018 г. обвиняемого в злоупотреблении полномочиями генерального директора ООО «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Суд Москвы, рассмотрев ходатайство следователя СК РФ, принял решение об изменении меры пресечения А. Нащекину на домашний арест до 10 июля», — сказала Ю. Царева.
Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Ростелекома» и совладелец компании НТС, принимавший участие в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости, был арестован до 10 июня. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ).
По делу также проходит управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов и бывший глава НПО «Спецтехника и связь» при МВД РФ Андрей Нечаев. Они также арестованы.
По версии следствия, А. Нечаев согласился оплатить AT Consulting, занимавшейся проектированием и установкой Единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, разработанной при участии А. Нащекина, незавершенную работу стоимостью 1 млрд 300 тыс. руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Информация о минировании школы в Ростокино не подтвердилась, занятия возобновлены СК просит продлить до 4 июля арест экс-заместителя директора ФСИН России О.Коршунова СК просит перевести экс-директора «Гоголь-центра» А.Малобродского под домашний арест
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию215
Джигарханян захотел умереть дома15
Поставим Макаревича на место900
Кореи помирились336
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение